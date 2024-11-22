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Fenerbahçe'ye yapılan teklif kabul edilirse Türk futbol tarihine geçecek! Suudi Arabistan kulübü En-Nesyri için niyeti öyle böyle bozmadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 10:52
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Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin talipleri her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'ın En-Nesyri için ısrarı en üst seviyeye çıktı. 28 milyon Euro olarak yapılan ilk teklifi reddeden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'ın tarihi teklifiyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de şu ana kadar istenen performansı veremeyen En-Nesyri'ye tarihi bir teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, devre arasında En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

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Fenerbahçe'ye ilk olarak 28 milyon Euro öneren Al-Nassr kulübü, beklediği cevabı sarı-lacivertlilerden alamamıştı. Fenerbahçe'den ret yiyen Al-Nassr, rekor bir güncelleme yaparak yeni teklifini iletti.

34 MİLYON EURO!

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Al-Nassr kulübü, 34 milyon Euro olarak yeni teklifini Fenerbahçe yönetimine iletti. Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Faslı forvet, Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak rekor kıracak.

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30 MİLYON EURO + BONUS

1- SACHA BOEY

1- SACHA BOEY

30 MİLYON EURO

2- CENK TOSUN

2- CENK TOSUN

22.5 MİLYON EURO

3- ELVIR BALJIC

3- ELVIR BALJIC

21 MİLYON EURO

4- VEDAT MURIQI

4- VEDAT MURIQI

21 MİLYON EURO

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