Fenerbahçe'ye yapılan teklif kabul edilirse Türk futbol tarihine geçecek! Suudi Arabistan kulübü En-Nesyri için niyeti öyle böyle bozmadı...

Fenerbahçe'de şu ana kadar istenen performansı veremeyen En-Nesyri'ye tarihi bir teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, devre arasında En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
Fenerbahçe'ye ilk olarak 28 milyon Euro öneren Al-Nassr kulübü, beklediği cevabı sarı-lacivertlilerden alamamıştı. Fenerbahçe'den ret yiyen Al-Nassr, rekor bir güncelleme yaparak yeni teklifini iletti.
Al-Nassr kulübü, 34 milyon Euro olarak yeni teklifini Fenerbahçe yönetimine iletti. Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Faslı forvet, Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak rekor kıracak.
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