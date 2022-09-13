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Fenerbahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldı

13.09.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Portekizli hocası Jorge Jesus ile iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe, 8 Eylül'de tamamlanan transfer tescil sezonunu kadrosuna kattığı 12 isimle tamamlarken, bazı isimlere teklif götürmesine rağmen ret cevabı almıştı. Bu isimlerden olan Danimarkalı futbolcu Nicolai Vallys bu hamlesi sonrası adeta kahraman oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan olan Fenerbahçe, kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat ve Michy Batshuayi isimleriyle güçlendirmişti. Sarı-Lacivertliler kadrosuna kattığı isimler kadar, kadrosuna katamadığı isimlerle de gündem olurken Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü ancak ret cevabı aldığı bir isim için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETMİŞTİ!

LŞKŞLK

Danimarka kulübü Brondby'da forma giyen Nicolai Vallys'e için teklif götüren Fenerbahçeli kurmayların bu talebi oyuncunun kulübü tarafından kabul görse de 26 yaşındaki orta saha oyuncusu kulüpten ayrılmak istemediğini ve bu sebepten Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyeceğini söylemişti.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ!

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Danimarka'nın önemli yayın organlarından TipsBladet'in haberine göre; Son hafta oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Randers maçı öncesi, Fenerbahçe'nin teklifini reddederek takımda kalmayı seçen Nicolai Vallys için taraftarlar besteler yaparken, tribünde hep bir ağızdan söyledi ve oyuncuya desteklerini bu şekilde gösterdi.

"TARAFTAR SAYGI DUYUYOR"

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Danimarkalı birçok gazeteci de konuyla alakalı paylaşımlarda bulunurken, "Fenerbahçe'den Vallys'e teklif geldi. Alpha, gitmesine izin verilmesine rağmen takımda kalan Vallys'a bu yüzden saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

NICOLAI VALLYS FOTOĞRAFLARI

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