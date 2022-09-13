Fenerbahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldı

Süper Lig'de transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan olan Fenerbahçe, kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat ve Michy Batshuayi isimleriyle güçlendirmişti. Sarı-Lacivertliler kadrosuna kattığı isimler kadar, kadrosuna katamadığı isimlerle de gündem olurken Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü ancak ret cevabı aldığı bir isim için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETMİŞTİ!

Danimarka kulübü Brondby'da forma giyen Nicolai Vallys'e için teklif götüren Fenerbahçeli kurmayların bu talebi oyuncunun kulübü tarafından kabul görse de 26 yaşındaki orta saha oyuncusu kulüpten ayrılmak istemediğini ve bu sebepten Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyeceğini söylemişti.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ!

Danimarka'nın önemli yayın organlarından TipsBladet'in haberine göre; Son hafta oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Randers maçı öncesi, Fenerbahçe'nin teklifini reddederek takımda kalmayı seçen Nicolai Vallys için taraftarlar besteler yaparken, tribünde hep bir ağızdan söyledi ve oyuncuya desteklerini bu şekilde gösterdi.

"TARAFTAR SAYGI DUYUYOR"

Danimarkalı birçok gazeteci de konuyla alakalı paylaşımlarda bulunurken, "Fenerbahçe'den Vallys'e teklif geldi. Alpha, gitmesine izin verilmesine rağmen takımda kalan Vallys'a bu yüzden saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.