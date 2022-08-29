Fenerbahçe'yi şaşırtan imza! İşte Sörloth'un sözleşmesi

Süper Lig'de Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve buradaki performansıyla Avrupa'dan teklifler alan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Bordo-Mavili ekipten ayrılarak 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu. Sonrasında Real Sociedad'da kiralık olarak top koşturan Norveçli'nin ismi bir dönem Fenerbahçe ile de ciddi şekilde anılmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad internet sitesinden yaptığı açıklamada, Almanya'nın Leipzig Kulübüyle varılan anlaşma kapsamında 26 yaşındaki Sörloth'un sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralandığı duyuruldu.

İKİNCİ KEZ İSPANYA!

İspanyol kulübü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Sörloth ile bir kez daha anlaşmaya varmış oldu. Norveçli futbolcu geçen sezon Real Sociedad'ın lig, Kral Kupası ve Avrupa'da 25'i ilk 11'de olmak üzere 44 maçında forma giymiş, 7 gol atmıştı.

"KRAL DÖNDÜ"

Sörloth, Real Sociedad Kulübüne verdiği demeçte, "Çok mutluyum. Sezon başından beri bunu düşünüyordum. Dönmek istiyordum. Ben ve ailem burayı özledik. Geçen sezon ilk yılımdı. Şimdi teknik direktörü, takımdaki diğer futbolcuları çok daha iyi tanıdığım bir kulübe geldim." ifadelerini kullandı. Bask yerel basını, Sörloth'un transferini "Kral döndü" ifadesiyle duyurdu.

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİNİN YARISINA ANLAŞTI!

Sörloth, İspanya Ligi'nde kalabilmek için Türkiye'den gelen teklifi reddetti. Fenerbahçe, golcü futbolcuya 3.4 milyon euro teklif etmişti. Kariyerine La Liga'da devam edecek olan Sörloth, Real Sociedad'da ise 2 milyon euro maaş elde edecek. Trabzonspor'da 24 golle gol krallığı yaşayan Sörloth, geçen sezon 2021-22 sezonunda Sociedad formasıyla 44 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergilemişti.