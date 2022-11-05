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  4. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! O konuşmacıya salondan 'Yeter' tepkisi yükseldi... Uğur Dündar kürsüden böyle indirdi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! O konuşmacıya salondan 'Yeter' tepkisi yükseldi... Uğur Dündar kürsüden böyle indirdi

05.11.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’de olağan olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. Sarı-Lacivertli kulübün gündemine dair konuşmalar yapılırken, yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları hakkında konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan kongre üyesi Murat Aksoy'a salondan tepkiler yükseldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de olağan olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

O İSME BÜYÜK TEPKİ!

O İSME BÜYÜK TEPKİ!

Gerçekleştirilen toplantıyı yöneten Uğur Dündar, Mehmet Vodina'nın konuşmasının ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları hakkında konuşma yapmak üzere kürsüye davet ettiği Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Aksoy ile gerginlik yaşadı.

UĞUR DÜNDAR UYARDI

UĞUR DÜNDAR UYARDI

Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları üzerine konuşmak için kürsüye çıkan Aksoy, konudan bağımsız şekilde konuşmalar yaparken, Dündar ilk olarak kendisini "Murat Bey, gündemin bu maddesi yönetim kurulu ve denetim kurulu hakkında görüşme, siz bundan tamamen kopuk bir şekilde konuşuyorsunuz ve dikkat ederseniz de tepki gösteriyor hazirun, lütfen kısa tutun lütfen maç analizi gibi oluyor hepsi." şeklinde uyardı.

"KONUŞMAMI 3 SAYFA EKSİLTTİM"

"KONUŞMAMI 3 SAYFA EKSİLTTİM"

Bu uyarıya "Kısaltıyorum zaten ben konuşmaya gelmeden önce 3 sayfamı eksilttim, ben tribünden gelen bir isimim acımız var zorumuz var" şeklinde yanıt verse de konuşmasını aynı şekilde sürdürdü. Bunun üzerine Dündar, "Tamam bitti konuşmanız lütfen Murat Bey, bitirin lütfen" dese de konuşmasına devam eden Aksoy'un bu hamlesi sonrası Uğur Dündar oldukça sinirlendi.

"GÖREVLİLERİ ÇAĞIRACAĞIM"

"GÖREVLİLERİ ÇAĞIRACAĞIM"

Salondaki katılımcılar "Yeter" şeklinde isyan etmesinin ardından Dündar "Murat Bey çok rica ediyorum, bitirin lütfen çok rica ediyorum bitirin ama bakın salon nasıl tepki gösteriyor" dese de durmayan Murat Aksoy "Beni dinleyin muhalefet yapmayın burada" şeklinde bağırmasının ardından Uğur Dündar sinirlerine hakim olamadı. Dündar "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine" dedi ve Aksoy kürsüyü terk etti.


*Görüntüler Fenerbahçe TV'den alınmıştır

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