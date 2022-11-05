Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ortalık karıştı! O konuşmacıya salondan 'Yeter' tepkisi yükseldi... Uğur Dündar kürsüden böyle indirdi

UĞUR DÜNDAR UYARDI

Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları üzerine konuşmak için kürsüye çıkan Aksoy, konudan bağımsız şekilde konuşmalar yaparken, Dündar ilk olarak kendisini "Murat Bey, gündemin bu maddesi yönetim kurulu ve denetim kurulu hakkında görüşme, siz bundan tamamen kopuk bir şekilde konuşuyorsunuz ve dikkat ederseniz de tepki gösteriyor hazirun, lütfen kısa tutun lütfen maç analizi gibi oluyor hepsi." şeklinde uyardı.