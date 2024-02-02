Fenerbahçeli Ryan Kent'in menajeri Lazio'ya imzayı attı, kendisi takımda kaldı! Transfer son saniyede iptal oldu

Ara transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de birçok transfer ve ayrılık yaşanırken veda edilmesi beklenen isimlerden biri de beklentilerin uzağında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent olmuştu.
İngiliz oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, ismi ciddi şekilde İtalya devi Lazio ile anılıyordu. Ancak transfere dair oldukça sürpriz bir gelişme yaşanırken Kent'in transferinin iptal olduğu ve takımda kalacağı öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio, İngiliz oyuncu Ryan Kent'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlamıştı ancak son anda transfer başarısızlıkla sonuçlandı.
Habere göre, Ryan Kent'in menajeri kulübe imza atmasına rağmen Kent fikrini değiştirdi ve transfer son saniyede iptal oldu.
Ayrıca İtalyan basınındaki haberlerde ise Ryan Kent'in alacaklarını almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddettiği için Lazio'ya imza atmayı kabul etmediği belirtildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.