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Fenerbahçeli Ryan Kent'in menajeri Lazio'ya imzayı attı, kendisi takımda kaldı! Transfer son saniyede iptal oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimler arasında gösterilen İngiliz oyuncu Ryan Kent'e dair çok sürpriz gelişmeler yaşandı. 27 yaşındaki yıldız İtalyan ekibi Lazio ile büyük oranda anlaşma sağlarken bu transfer oyuncu kaynaklı hiç beklenmedik bir anda iptal oldu. İşte detaylar...

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ara transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de birçok transfer ve ayrılık yaşanırken veda edilmesi beklenen isimlerden biri de beklentilerin uzağında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent olmuştu.

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TAKIMDA KALIYOR

TAKIMDA KALIYOR

İngiliz oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, ismi ciddi şekilde İtalya devi Lazio ile anılıyordu. Ancak transfere dair oldukça sürpriz bir gelişme yaşanırken Kent'in transferinin iptal olduğu ve takımda kalacağı öğrenildi.

TARAFLAR ANLAŞMIŞTI

TARAFLAR ANLAŞMIŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio, İngiliz oyuncu Ryan Kent'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlamıştı ancak son anda transfer başarısızlıkla sonuçlandı.

SON SANİYEDE İPTAL OLDU

SON SANİYEDE İPTAL OLDU

Habere göre, Ryan Kent'in menajeri kulübe imza atmasına rağmen Kent fikrini değiştirdi ve transfer son saniyede iptal oldu.

AYRILMAMA NEDENİ...

AYRILMAMA NEDENİ...

Ayrıca İtalyan basınındaki haberlerde ise Ryan Kent'in alacaklarını almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddettiği için Lazio'ya imza atmayı kabul etmediği belirtildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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transfer son dakika fenerbahçe lazio Ryan Kent yaşında erden
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