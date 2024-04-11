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Fenerbahçeli taraftarlar PFDK'nin cezasına değil, zamanına tepki gösteriyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2024 17:23
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Bu duyurunun ardından cezanın açıklanma zamanına sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şanlıurfa’da oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin kararlarını açıkladı. Bugün yapılan toplantının ardından PFDK, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Kurul ayrıca sarı-lacivertli kulübün 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasını da kararlaştırdı.

PFDK, Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayıldığını açıkladı! PFDK, Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayıldığını açıkladı!

BÜYÜK TEPKİ VAR

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı Konferans Ligi Çeyrek Final maçı öncesi bu cezanın açıklanması tepkilere yol açtı.

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