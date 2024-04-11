Fenerbahçeli taraftarlar PFDK'nin cezasına değil, zamanına tepki gösteriyor!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şanlıurfa’da oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin kararlarını açıkladı. Bugün yapılan toplantının ardından PFDK, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Kurul ayrıca sarı-lacivertli kulübün 4 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasını da kararlaştırdı.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı Konferans Ligi Çeyrek Final maçı öncesi bu cezanın açıklanması tepkilere yol açtı.

