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Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'ten olay açıklamalar! "Bıçak kemiğe dayandı, 2 Nisan'da bitiriyoruz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2024 15:58
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekil Erol Bilecik, 2 Nisan'da gerçekleşecek olan Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına dair sert açıklamalarda bulundu. Bilecik açıklamasında "Artık bıçak kemiğe dayandı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekil Erol Bilecik, 2 Nisan'da yapılacağı duyurulan Olağanüstü Genel Kurul öncesi çok sert açıklamalarda bulundu. Bilecik açıklamasında düzenin adil olmadığının altını çizerken, "2 Nisan'da bu işi bitireceğiz" dedi.

İŞTE O SÖZLER...
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''ADİL DÜZEN VARSA BU İŞİN GALİBİ BELLİ'' 

''ADİL DÜZEN VARSA BU İŞİN GALİBİ BELLİ'' 

"Geçen haftadan bugüne tam 7 günü geride bıraktık. Bu 7 gün boyunca, en çok Türk insanının direnç gösterdiği, karşı çıktığı olayların başında kulübümüze yapılan talihsiz uygulamalar, kararlar, karşı karşıya bırakılan durumlar. Bu 7 gün camiamızın yoğun bir şekilde istişare yaptığı, bence gayet iyi ve son derece derin analizlerin yapıldığı, haksızlıklara baş kaldırının konuşulduğu, tek vücut olma noktasında camianın bütünleştiği bir 7 gün geçirdik. Bu süreç aktif bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Hesabı verilmeyen, her haksızlık daha büyüğünü doğuruyor. Artık düzenli bir şekilde devam eden bu hadisenin genel bir özeti olarak başlangıçta söylemek istiyorum. Bu 7 gün içinde, camia olarak tanık olduğumuz güzel şeyler de var. Adil düzende yönetildiğine inandığımız, siyasetin karışmadığı özellikle olimpik spor branşlarında Fenerbahçe'nin rekabeti yerden yere vurduğu, kupalara kaldırdığımızı bütün Türkiye şahir oluyor. Bunun en yenisini dün voleybol kadın takımımızın kupa örnekledik, taçlandırmış olduk. Eğer ortada adil bir düzen varsa, burada işin galibinin hangi spor kulübü olduğunu buradan memnuniyetle paylaşıyorum.''

''DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ'' 

''DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ'' 

''Sporda biz 12 branşta uğraşıyoruz. Ya şampiyonuz, ya final oynayan bir takımız. Bu uzun yıllardır devam eden, bizim DNA'mızda olan bir şey. Yetiştirdiği sporcular, bu ülkenin geleceğine dair ışık tutan gençlerin bir anlamda yolunun geçtiği, ortak spor kulübünün Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. Dünyanın en büyük spor kulübü unvanının ete - kemiğe bürünmüş bir unvan olarak görüyoruz.''

''OYUNUN İÇİNDE KAL AMA YARIŞMA'' 

''OYUNUN İÇİNDE KAL AMA YARIŞMA'' 

''Başkanımızın uzun süredir ana gündeme özellikle anlatmaya çalıştığı ana nokta şu, Fenerbahçe oyunun içinde kalsın ama yarışmacı olmasın. Böyle bir dünya yok. Özellikle Türkiye'nin daha fazla gündeminde olan futbolda bizi tutmaya çalıştıkları nokta bu. Oyunun içinde kal ama yarışmanın içinde kalma. Böyle bir şey olabilir mi?''

''ÇAĞRIMIZIN 3 AMACI VARDIR'' 

''ÇAĞRIMIZIN 3 AMACI VARDIR'' 

"Geçen hafta pazartesi günü yönetim kurulu toplantısının ardından sayın başkanın açıkladığı gibi, 2 Nisan tarihinde bu işi yapacağız ve muazzam bir çoğunlukla olağanüstü genel kurulu yapacağız. Çağrımızın 3 tane amacı vardır. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar, camia olarak kenetlenerek bunun bir görüş alışverişini yapmak istiyoruz. Özellikle son gelişmeleri sorgulamak istiyoruz. Genel kurulumuzdan bu yetkiyi yönetim olarak alalım istiyoruz. Ondan sonra da biz gerekli olan hazırlıklarımızı yapmaya hazırız.''

''ADALETSİZLİĞİN EN UÇ NOKTASINI YAŞIYORUZ'' 

''ADALETSİZLİĞİN EN UÇ NOKTASINI YAŞIYORUZ'' 

''Bu adım, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sadece Trabzonspor maçında yaşadığımız olaylara dayalı değildir. Yani bunu sadece Trabzonspor maçına endesklemek söz konusu olamaz. Adaletsizliğin en uç noktası, adaletsizliğin adil sayılmasıdır. Fenerbahçe olarak geldiğimiz nokta bu. Adaletsizliğin en uç noktasını yaşıyoruz biz.''

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Süper Lig son dakika fenerbahçe
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