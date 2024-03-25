Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'ten olay açıklamalar! "Bıçak kemiğe dayandı, 2 Nisan'da bitiriyoruz"

''ADİL DÜZEN VARSA BU İŞİN GALİBİ BELLİ''

"Geçen haftadan bugüne tam 7 günü geride bıraktık. Bu 7 gün boyunca, en çok Türk insanının direnç gösterdiği, karşı çıktığı olayların başında kulübümüze yapılan talihsiz uygulamalar, kararlar, karşı karşıya bırakılan durumlar. Bu 7 gün camiamızın yoğun bir şekilde istişare yaptığı, bence gayet iyi ve son derece derin analizlerin yapıldığı, haksızlıklara baş kaldırının konuşulduğu, tek vücut olma noktasında camianın bütünleştiği bir 7 gün geçirdik. Bu süreç aktif bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Hesabı verilmeyen, her haksızlık daha büyüğünü doğuruyor. Artık düzenli bir şekilde devam eden bu hadisenin genel bir özeti olarak başlangıçta söylemek istiyorum. Bu 7 gün içinde, camia olarak tanık olduğumuz güzel şeyler de var. Adil düzende yönetildiğine inandığımız, siyasetin karışmadığı özellikle olimpik spor branşlarında Fenerbahçe'nin rekabeti yerden yere vurduğu, kupalara kaldırdığımızı bütün Türkiye şahir oluyor. Bunun en yenisini dün voleybol kadın takımımızın kupa örnekledik, taçlandırmış olduk. Eğer ortada adil bir düzen varsa, burada işin galibinin hangi spor kulübü olduğunu buradan memnuniyetle paylaşıyorum.''