Fenerbahçeliler bunu konuşuyor! Brezilya'dan öyle bir haber geldi ki... Resmi teklif yapıldı

FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden olarak gösterilen Brezilya, çeyrek final mücadelesinde karşılaştığı Hırvatistan'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak dev organizasyona sürpriz bir şekilde veda etmiş ve taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.
Yaşanan beklenmedik veda sonrası Sambacılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Tite, karşılaşmanın hemen ardından istifa ettiğini açıklayarak herkesi şaşkına çevirmişti.
Tite yaptığı açıklamada "1,5 yıl önce Dünya Kupası'ndan sonra ayrılacağımı söylemiştim. Brezilya Milli Takımı'ndaki görevim sona erdi. Benim yerime geçecek harika teknik direktörler var." ifadelerini kullandı. 2016 yılında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen 61 yaşındaki teknik adam, 2019 yılında Copa America zaferini elde etti. Tite ile 81 maça çıkan Sambacılar, bu maçlarda 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.
Yaşanan bu beklenmedik ayrılığın ardından Brezilya Futbol Federasyonu yeni teknik direktör arayışlarına başlarken, belirlenen adaylar arasında en dikkat çeken isim ise Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus olurken, Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola'nın da listede yer aldığı öğrenildi.
Tite'nin görevi bırakmasının ardından teknik direktör adaylar arasında yer alan Jorge Jesus için Brezlya basınından art arda flaş iddialar gelmeye başladı. Correio Braziliense'de yer alan habere göre Brezilya Futbol Federasyonu şu ana kadar Jorge Jesus için resmi bir adım atmadı. Habere göre federasyondan Jesus'a teklif gitmesi halinde ise tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'deki görevinden ayrılıp Brezilya Futbol Federasyonu'nun teklifini kabul edeceği iddia edilmişti.
Öte yandan haberde Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz'ın geçtiğimiz ay teknik direktör Dorival Junior'un yerine Jorge Jesus'u getirmek için girişimlere başladığı fakat müzakerelerin ilerleyemediği bilgisine de yer verilmişti.