Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisiyle dansı olay oldu! Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı

Neredeyse her paylaşımı ile gündem olan TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, Antalya'da bulunan kendine ait dondurma standının önünde genellikle kadın müşterileriyle dans ederek çektirdiği videoları sosyal medya hesaplarında yayımlıyor. Gerçek adı Mehmet Dinç olan fenomen Çılgın Dondurmacı'nın dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi bulunuyor. Fenomen isim kıvrak müşterisiyle öyle bir dans etti ki takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
Çılgın Dondurmacı sosyal medyada gündem olan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Neredeyse her paylaştığı video izlenme rekorları kıran fenomen dondurmacı bu kez kıvrak müşterisiyle dans etti.
Gerçek adı Mehmet Dinç olan fenomene çoğu paylaşımına olduğu gibi yine dünyanın dört bir yanından beğeni ve yorumlar yağdı.
Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisiyle beraber dans ettiği video yüz bini aşkın izlenme aldı.
Çılgın Dondurmacı; kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek çektiği videoları TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınlıyor.