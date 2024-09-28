Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisiyle dansı olay oldu! Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı

Neredeyse her paylaşımı ile gündem olan TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, Antalya'da bulunan kendine ait dondurma standının önünde genellikle kadın müşterileriyle dans ederek çektirdiği videoları sosyal medya hesaplarında yayımlıyor. Gerçek adı Mehmet Dinç olan fenomen Çılgın Dondurmacı'nın dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi bulunuyor. Fenomen isim kıvrak müşterisiyle öyle bir dans etti ki takipçileri yorum yağmuruna tuttu.