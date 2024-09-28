MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisiyle dansı olay oldu! Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisiyle dansı olay oldu! Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.09.2024 20:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç kendi şarkıları eşliğinde müşterileriyle dans ederek videolar yayınlıyor. Çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkıları eşliğinde müşterileriyle dans ettiği anları TikTok başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında paylaşan Çılgın Dondurmacı adeta bir fenomen haline geldi. Son olarak kıvrak müşterisiyle dans eden Mehmet Dinç'e dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

Neredeyse her paylaşımı ile gündem olan TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, Antalya'da bulunan kendine ait dondurma standının önünde genellikle kadın müşterileriyle dans ederek çektirdiği videoları sosyal medya hesaplarında yayımlıyor. Gerçek adı Mehmet Dinç olan fenomen Çılgın Dondurmacı'nın dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi bulunuyor. Fenomen isim kıvrak müşterisiyle öyle bir dans etti ki takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

KIVRAK MÜŞTERİSİYLE DANSI OLAY OLDU!

Çılgın Dondurmacı sosyal medyada gündem olan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

Neredeyse her paylaştığı video izlenme rekorları kıran fenomen dondurmacı bu kez kıvrak müşterisiyle dans etti. 

Gerçek adı Mehmet Dinç olan fenomene çoğu paylaşımına olduğu gibi yine dünyanın dört bir yanından beğeni ve yorumlar yağdı.

Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisiyle beraber dans ettiği video yüz bini aşkın izlenme aldı. 

Çılgın Dondurmacı; kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek çektiği videoları TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınlıyor.

Anahtar Kelimeler:
tiktok çılgın dondurma çılgın dondurmacı nerede çılgın dondurmacı tiktok
En Çok Okunan Haberler
ABD'den döndü! O milletvekilinin istifasını istedi

ABD'den döndü! O milletvekilinin istifasını istedi

Prof. Dr. Naci Görür o ili işaret etti! 'Zemin sıvılaşması'nın altını çizerek uyardı: "Büyük depremler olabilir"

Prof. Dr. Naci Görür o ili işaret etti! 'Zemin sıvılaşması'nın altını çizerek uyardı: "Büyük depremler olabilir"

Evinin bodrum katında buldu! Gözlerine inanamadı

Evinin bodrum katında buldu! Gözlerine inanamadı

Cenazede kucaklaşması gündem olmuştu! Meriç Erkan, Anjelik Calvin'den helallik istedi

Cenazede kucaklaşması gündem olmuştu! Meriç Erkan, Anjelik Calvin'den helallik istedi

İlber Ortaylı'nın Milli Eğitim Bakanı Tekin ile ilgili sözleri gündem oldu

İlber Ortaylı'nın Milli Eğitim Bakanı Tekin ile ilgili sözleri gündem oldu

Bursa'daki sapık dehşetinde karar!

Bursa'daki sapık dehşetinde karar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.