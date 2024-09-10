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Ferdi Kadıoğlu'nun transfer detayları açıklandı! ''2024'ten önce Arsenal'da istedi... Tam tamına 194 milyon Sterlin harcandı..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.09.2024 17:04
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Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi İngiliz medyasında da gündeme oturmuştu. Türkiye futbol tarihinin en pahalı transferleri olarak zirveye oturan Ferdi'nin Brighton'a gitmesi İngiliz ekibinin de elini bir hayli rahatlattı. Ferdi Kadıoğlu hakkında, İngiliz medyasından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Fenerbahçe'nin elinde tutmak istediği fakat transferi için sarı-lacivertlilerden anlayış isteyen Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olmuştu. İngiliz medyasının büyük bir potansiyel olarak gördüğü Ferdi Kadıoğlu transferi sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Athletic'in muhabiri, Fanatik gazetesine Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili yeni bilgiler verdi.

"EURO 2024'TEN ÖNCE DE İSTEDİLER"

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"Tam olarak ne kadar önce ilgilendiler emin değilim ama kesinlikle EURO 2024'ten bir süre önceydi. Yanıltıcı olabileceğini düşündükleri için ülkelerin turnuva etkilerine göre transfer yapmıyorlar. Potansiyel transferler üzerinde çok çalışıyorlar. EURO'daki performansı onun hakkında zaten bildiklerini daha da pekiştirdi."

"194 MİLYON STERLİN HARCADILAR"

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"Bununla birlikte, başka yerlerdeki daha büyük fırsatların sayısı her geçen gün azalıyor. Brighton yaz döneminde 9 yeni transfer için 194 milyon sterlin harcayarak Chelsea'den sonra dünya futbolundaki en büyük ikinci harcamayı yaptı. Eski teknik direktörleri De Zerbi yönetiminde 22-23 sezonunda ligi 6. sırada bitirerek ilk kez Avrupa'ya gitmeye hak kazanan ve geçen sezon Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Brighton bu sezon da Avrupa'ya gitmek istiyor."

"ARSENAL DE FERDİ'Yİ İSTEDİ!"

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"Arsenal ve Manchester United gibi büyük takımların da onu istediğini biliyorum. Bence Brighton'a katılmanın en büyük cazibesi iyi yönetilen, büyüyen ve oyuncuları daha iyi hale getirme konusunda geçmişi olan bir kulüpte oyun fırsatlarını elde edecek olması."

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EN PAHALI GİDEN OYUNCULAR

1- FERDİ KADIOĞLU

1- FERDİ KADIOĞLU

30 MİLYON EURO + BONUS

1- SACHA BOEY

1- SACHA BOEY

30 MİLYON EURO

2- CENK TOSUN

2- CENK TOSUN

22.5 MİLYON EURO

3- ELVIR BALJIC

3- ELVIR BALJIC

21 MİLYON EURO

4- VEDAT MURIQI

4- VEDAT MURIQI

21 MİLYON EURO

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton fenerbahçe
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