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Ferhan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl?

02.07.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy'un iç kanaması geçirdiği öğrenildi. Bodrum'da bulunan Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili kızı Derya Şensoy açıklamada bulundu. Ferhan Şensoy'un hayatı pek çok vatandaş tarafından merak edildi. Peki Ferhan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl? İşte 2016 yılında kavuğunu Rasim Öztekin'e devreden Ferhan Şensoy'un biyografisi...

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Şensoy'un kızı Derya Şensoy, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. "Ferhan Şensoy kimdir, hangi oyunlar rol aldı?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Ferhan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl? İşte usta oyuncunun sağlık durumu ve son ayrıntılar...

Ferhan Şensoy kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Kavuğunu Rasim Öztekin'e devretmişti

Kavuğunu Rasim Öztekin'e devretmişti
Şensoy'dan gelen bu haber sonrası, "Ferhan Şensoy kimdir, nereli?" gibi sorular merak edilmeye başlandı. Şensoy, 2016 yılında İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan ve geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden Rasim Öztekin'e devretmişti.

Ferhan Şensoy nereli ve kaç yaşında?

Ferhan Şensoy nereli ve kaç yaşında?
26 Şubat 1951 tarihinde Çarşamba, Samsun'da dünyaya gelen Ferhan Şensoy, 71 yaşındadır. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Şensoy; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olarak tanınmaktadır.
Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 senesinden beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunudur. Kel Hasan Efendi'den günümüze dek gelmiş olan Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmiştir.
Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmiş olan Ferhan Şensoy'un pek çok kitabı da bulunmaktadır. Şensoy, son olarak 2020 yılında Dündeste ve 2019 yılında Gecedeste kitaplarını yayınlamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Derya Şensoy
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