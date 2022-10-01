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Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliğinde kupalar sahiplerini buldu

01.10.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Akro Kupası'nı Fransa’dan Axel Coste, Türkiye Kupası'nı ise Ali Yeşil kazandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilk kez düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliğinde dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Babadağ Teleferik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ile Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da gerçekleştirilen etkinliğe 49 ülkeden 4 bin 200 sporcu katıldı.

Babadağ'ın 1200 ile 1700 metredeki pistlerinden havalanan yamaç paraşütü pilotları, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptı. Hakemler tarafından değerlendirilen yarışmacılar, Belcekız sahilinde belirlenen alana iniş yaparak en iyi puanı almaya çalıştı.

Etkinlikte, bazı sporcuların gökyüzünde yaptığı şovlar kasklarına takılan aksiyon kameralarıyla da görüntüledi.

Değerlendirmelerin ardından Dünya Akro Kupası'nın şampiyonluğunu Fransız Axel Coste elde etti.

Dünya Akro Kupası'nda 7. sırada yer alan Ali Yeşil ise Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Babadağ Teleferik'in 1200 metredeki sahnesinde düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.

Etkinlik, wingsuit (yarasa adam uçuşu), base jump (serbest düşüş), speed fly, tandem yamaç paraşütü gösterileriyle yarın sona erecek.

Fethiye'de "Dünya Akro Kupası" etkinliğinde kupalar sahiplerini buldu

- Dünya Akro Kupası'nı Fransa’dan Axel Coste, Türkiye Kupası'nı ise Ali Yeşil kazandı

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

Fethiye'de düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliği

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