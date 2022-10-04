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Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

04.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen İngiliz uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

İlçeye tatile gelen Frank Lally (62) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Kalkıştan kısa süre sonra Lally'in kayalık alana düştüğü gören diğer yamaç paraşütü pilotları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Düştüğü alandan sedyeye alınarak ambulansa taşınan Lally, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lally, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Babadağ Fethiye yamaç paraşütü UMKE Ölüdeniz jak

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