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Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

18.09.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Beşkaza Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerine "Bisiklet en iyi psikologdur", "Bisiklet medeniyettir", "Çocuklar için bas pedala" ve "Dünyayı değiştirmeye geldik" yazılı dövizler astı.

Bazı kadınlar, bisikletlerinin selelerine bindirdiği kedi ve köpeklerle etkinliğe katıldı. Renkli kıyafetler giyen kadınlar, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehirde tur attı.

Organizasyon sorumlusu Selcen Gönülateş, yaptığı konuşmada, 10 yılı dolan etkinliğin 32 ülke ve 200 şehirde eş zamanlı gerçekleştiğini söyledi.

Etkinliğin, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini ifade eden Gönülateş, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için pedal çevirdiklerini kaydetti.

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Fethiye'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

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