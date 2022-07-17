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Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

17.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tatilini tamamlayıp dönüşe geçenlerle tatil için Ölüdeniz'e gidenler araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilcilerin, dönüş yolculuğu devam ediyor. Dönüşe geçen tatilciler nedeniyle bölgenin gözde turizm merkezlerinden Fethiye'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İlçeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz Mahallesi'nde ise tatile gelenler dolayısıyla zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Kumburnu Plajı'na gitmek isteyen tatilciler, yaklaşık yarım saatlik bekleyişin ardından denize ulaşabildi.

İlçe çıkışlarındaki kavşaklarda da zaman zaman yoğunluk yaşandı, kara yollarında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

Fethiye'de tatilciler araç kuyruğu oluşturdu

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