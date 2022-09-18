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Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

18.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla gönüllüler tarafından adada çevre temizliği gerçekleştirildi.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde Kızılada'da düzenlenen etkinliğe 15 gönüllü katıldı. Tekneyle adaya ulaşan gönüllüler, yaklaşık 1 saatte 91 kilogram çöp topladı.

TURMEPA'da görevli Ersin Özer, gazetecilere, dernek olarak 28 yıldır Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Toplanan atıkların ağırlıkla plastiklerden oluştuğunu ifade eden Özer, "Temizlikte 91 kilogram atık toplandı. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman daha az atık topladık. Bu sevindirici bir durum." dedi.

Etkinliğe katılan Sezer Kızılkaya ise denizlerin daha temiz olması için mücadele ettiklerini belirtti. Kızılkaya, arkadaşlarıyla her yıl temizlik çalışmasına gönüllü katılmak istediklerini kaydetti.

Gönüllülerin topladığı atıklardan dönüştürülebilir olanlar, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisine gönderildi.

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

Fethiye'deki adada çevre temizliği yapıldı

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