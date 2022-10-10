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Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

10.10.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 yıldır kapalı olan Telmessos Antik Tiyatrosu düzenlenen törenle açıldı.

Restorasyon sürecindeki sorunlar nedeniyle kapalı olan tiyatronun açılması için Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Fethiye Kaymakamlığı önderliğinde Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Muğla Şube Başkanı Efnan Mercan'ın desteğiyle tiyatroda çevre düzenlemesi yapıldı.

Telmessos Antik Tiyatrosu tanıtımının yapıldığı açılış töreninde, 1920'li yıllarda çekilen Fethiye'nin eski halini gösteren fotoğraf sergisi açıldı.

Törende Marmaris Filarmoni Derneği ile Ölüdeniz Orta Okulu öğrencileri konser verdi.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, AA muhabirine, yıllardır açılması özlemle beklenen tiyatroyu turizme yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tiyatronun denize yakınlığıyla önemli eserler arasında yer aldığını belirten Balcı, "Tiyatromuzu bölge halkı ve ziyaretçilerin hizmetine sunduk. Burada gerçekleşecek kültürel etkinliklerde hem eser yeniden hayat bulacak. Tarihi değerimizi gelecek nesle aktaracağız." dedi.

Törene, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

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