Tiyatronun denize yakınlığıyla önemli eserler arasında yer aldığını belirten Balcı, "Tiyatromuzu bölge halkı ve ziyaretçilerin hizmetine sunduk. Burada gerçekleşecek kültürel etkinliklerde hem eser yeniden hayat bulacak. Tarihi değerimizi gelecek nesle aktaracağız." dedi.

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu hizmete açıldı

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