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Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

13.10.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 yıl aradan sonra ziyarete açılan Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi.

Muğla Valiliği, Fethiye Kaymakamlığı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Fethiye Belediyesi Kent Orkestrası ile MSKÜ Çok Sesli Müzik Korosu konser verdi.

Şef Özlem Aslan yönetimindeki koronun seslendirdiği eserler, izleyenlerin beğenisini topladı.

Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar, AA muhabirine, Fethiye'nin hayalini kurduğu tiyatroyu ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tiyatronun açılışının ardından ilk konserin düzenlendiğini belirten Dündar, "Işık kullanmadan sahnenin doğal halini kullanmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Fethiye'yi kültür sanatla buluşturmanın çalışmalarını yapıyoruz. Telmessos Antik Tiyatrosu'nda ilerleyen dönemde farklı etkinlikler de yapılacak." diye konuştu.

Etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ile vatandaşlar katıldı.

Telmessos Antik Tiyatrosu, 7 yıl aradan sonra 10 Ekim’de düzenlenen törenle açılmıştı.

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Fethiye konser

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