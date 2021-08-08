Feyenoord - Atletico Madrid maçında kavga çıktı! Orkun Kökçü yaralandı

Hazırlık maçında Feyenoord ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadelenin 41. dakikasında saha karışırken Orkun Kökçü ve Carrasco arasında fiziksel gerginlik yaşandı.
MAÇTA ORTALIK KARIŞTI
Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Feyenoord, hazırlık maçında Atletico Madrid'le karşılaştı. Mücadelenin 40. dakikasında yaşanan kavga ise karşılaşmaya damga vurdu.
CARRASCO ORKUN KÖKÇÜ'YE SALDIRDI
Hollanda ekibinin formasını giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile Atletico Madrid futbolcusu Carrasco birbirine girdi. Birbirlerinin boğazına sarılan ikiliyi takım arkadaşları zor ayırdı.
BOYNU KANADI
Yaşanan olayların ardından Carrasco kırmızı kartla oyun dışında kalırken milli futbolcumuzun boynundaki kanama dikkatlerden kaçmadı.
TAKIM ARKADAŞLARI ZOR AYIRDI
İkili mücadele sırasında düşen Feyenoordlu futbolcuya yerdeyken tekme savuran Carrasco kavganın fitilini yaktı.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün olay yerine gitmesiyle birlikte olaylar iyice büyüdü.
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