Feyza Altun umre çekilişi yapan Özlem Öz'e dair yeni iddialarda bulundu! Çekilişi kazananlara verdikleri para şoke etti

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti gündemden düşmüyor. Her ne kadar iddiaları yalanlasalar da avukat Feyza Altun bu çifte 'Tayyargil' diyerek bazı iddialarda bulunmaya devam ediyor.
Bu iddialardan biri de çiftin yaptığı umre ve Paris çekilişine dair...
"İNSANLARI KANDIRMANA İZİN VERMEYECEĞİM"
Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftinin Paris çekilişini kazanan takipçilerine 15 bin TL gönderdiklerini iddia eden Feyza Altun bu durumla dalga geçti.
Uçak bilet fiyatlarına bakan avukat "Kısacası Tayyargiller göndereceğiz demiş ama geri getireceğiz dememiş" diyerek bu olayın detaylarını araştırdı.
Öz çiftinin yaptığı umre çekilişini kazanan kadının ise hamile olduğunu söyleyen Feyza Altun, kadının yalnızca bir kişinin ücreti karşılandığı için gitmediğini duyurdu.
İşte Feyza Altun'un paylaşımlarının devamı...