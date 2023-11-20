Feyza Altun umre çekilişi yapan Özlem Öz'e dair yeni iddialarda bulundu! Çekilişi kazananlara verdikleri para şoke etti

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti gündemden düşmüyor. Her ne kadar iddiaları yalanlasalar da avukat Feyza Altun bu çifte 'Tayyargil' diyerek bazı iddialarda bulunmaya devam ediyor.

Bu iddialardan biri de çiftin yaptığı umre ve Paris çekilişine dair...



