Son dakika: FIFA Ballon d'Or'un sahibi Lionel Messi oldu! Arjantinli yıldız, ödülü 8. kez kazandı...

FIFA’nın düzenlediği Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçildi. Avrupa’nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirlendi.

BALLON D'OR YİNE MESSI'NİN!

Ballon d'Or 2023'ün sahibi Inter Miami forması giyen ve Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldırmış olan Lionel Messi oldu. Yıldız futbolcu, bu ödülle birlikte Ballon d'O'r'u 8. kez kazandı.

ÖDÜLÜ DROGBA VERDİ

France Football dergisinin düzenlediği törende yılın en iyi oyuncusu ödülünü bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba takdim etti.

YILIN EN İYİ FORVETİ HAALAND!

Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.

KADINLAR BALLON D'OR, AITANA BONMATI'NİN!

2023 Kadınlar Ballon d'Or ödülünü Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Aitana Bonmati kazandı.

KOPA TROPHY'İ BELLINGHAM KAZANDI

Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülünün sahibi ise Jude Bellingham oldu. Bellingham, ödül sonrasında yaptığı açıklamada, "Birmingham, Dortmund ve Real Madrid... Teşekkür ederim. Daha fazlası da gelecek." ifadelerini kullandı.

SOCRATES ÖDÜLÜ VINICIUS JR'IN OLDU

İnsani Yardım Ödülü olarak bilinen Socrates Ödülü'nün sahibi Vinicius Junior oldu. Real Madrid'in yıldızı ödül sonrası, "Brezilya'daki insanlara yardım ettiğim ve bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Irkçılık, sporun üzerinde olan bir konu. Elimden geldiğince insanların bunun farkında olmasını istiyorum." dedi.

BİRÇOK YILDIZ KITADAN AYRILDI

Bu yıl 67'ncisi düzenlenen ödül töreninde birçok Avrupalı oyuncu kıtayı terk ederek Suudi Arabistan’a, Katar’a ve Amerika Birleşik Devletleri’ne transfer oldu.

AVRUPA'DAN GİDENLER ARTIK ADAY GÖSTERİLMEYEBİLİR

Messi, Fransız takımı Paris Saint-Germain’den MLS ekibi Inter Miami’ye, son Ballon d’Or kazananı Benzema ise Arabistan ekibi El-İttihad’a transfer oldu. Manchester United’dan Al Nassr’a transfer olduğundan bu yana Cristiano Ronaldo’nun Ballon d’Or’a aday gösterilmemesi, Avrupa’dan giden yıldız oyuncuların önümüzdeki yıllarda aday gösterilmeme ihtimaline işaret ediyor.

[RMV-10]