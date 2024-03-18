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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlara dair açıklama!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 22:27
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Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan çirkin olaylar FIFA'da da geniş yankı bulurken, başkan Gianni Infantino'dan olaylarla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

FIFA Başkanı Gianni Infantino olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe sonrası açıklamada bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada "Tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER...

infantino-fifa

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez.

Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim, futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır.

İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını ve hesabını vermeye çağırıyorum."

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İŞTE MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR...

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