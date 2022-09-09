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Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

09.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülyalı ilçesindeki tesiste fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi kentte bulunan sebze ve meyvelerden hazırlanan çikolatalara ilgi artıyor

Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park Projesi'nde üretilen butik çikolatalar yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da ilgisini çekiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'ta yer alan atölyede çikolata üretimi devam ediyor.

Kentin turizm ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan Çikolata Atölyesi'nde kadınlar tarafından üretilen ürünler daha sonra şehrin farklı noktalarında satışa sunuluyor.

Fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi kentte bulunan sebze ve meyvelerden hazırlanan çikolatalara kente gelen turistler de ilgi gösteriyor.

Tur otobüsleri ile bölgeye gelen turistler denize 100 metre mesafedeki atölyede hazırlanan çikolatanın yapımındaki her aşamaya da tanık olma şansı yakalıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz, gazetecilere, projeye başlamadan önce Avrupa'da bütün örneklerini gezdiklerini ve ardından AR-GE çalışmaları yaptıklarını söyledi.

2020 yılında Çikolata Park Projesi kapsamında üretim atölyesi kurulduğunu aktaran Yavuz, o günden bu yana çikolata üretiminin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Ordu'da üretilen fındığın bu projeyle değerini artırdıklarını ifade eden Yavuz, "Dünyada çikolata sektöründe, çikolatanın çeşitliliği bakımından yüzde 70 oranında fındıklı çikolatalar oluşturuyor. Bundan yola çıkarak biz de şehrimizde yetişen fındığı katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi, daha değerli, kıymetli ve nihai ürünlere dönüştürülmesi amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Karadeniz'de aslında bir ilki de başarmış olduk." diye konuştu.

Yavuz, kakao çekirdeğinin tüm aşamalarıyla işlenerek çikolataya dönüştürüldüğünü kaydederek, "Ürünlerimizde tatlandırıcı yerine bal, renklendirici yerine ise meyve kullanılıyor. Aslında biz burada çikolatada ufuk açıyoruz." dedi.

Ordu'da "Kybele" markası adı altında üretilen el yapımı çikolatalara son dönemde yabancı turistlerinde ilgi gösterdiğini vurgulayan Yavuz, "Buraya gelen turistler aynı zamanda çikolatanın yapımındaki her aşamayı görme fırsatı yakalıyor. Alış verişte yapan misafirlerimiz memnun ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Çikolata Park'a tur şirketi ile gelen Filistinli Awatif Taber ve Ahıh Taber çifti ise Karadeniz'i ve Ordu'yu çok beğendiklerini belirterek, çikolata parktan aldıkları ürünlerin ise oldukça lezzetli olduğunu dile getirdi.

Mustafa Bayraktar ise çikolataları başarılı bulduğunu, en çok fındık üretimi yapılan Karadeniz Bölgesi'nde böyle bir üretim tesisinin büyük bir eksikliği giderdiğini söyledi.

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

- Gülyalı ilçesindeki tesiste fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi kentte bulunan sebze ve meyvelerden hazırlanan çikolatalara ilgi artıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

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