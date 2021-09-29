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Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

29.09.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fırat Üniversitesinde oluşturulan Anatomi Müzesi geliştirilerek yeniden ziyarete açık hale getirildi.

Öğrencilerin eğitimi amacıyla 42 yıl önce Veteriner Fakültesi bünyesinde oluşturulan Anatomi Müzesi yeni hayvan anatomileriyle zenginleştirildi.

Müzede 50'yi aşkın evcil ve yaban hayvanın anatomik yapıları sergilenirken yaklaşık 45 yıl önce Ankara'dan Elazığ'a getirilen 5,5 metre uzunluğundaki zürafa iskeleti de dikkati çekiyor.

Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz, müzenin her geçen yıl yeni hayvanlarla geliştirildiğini belirterek, "Şu anda müzemizde sergilenen anatomik materyallerin büyük kısmı eğitim materyali olarak kullanılan iskelet ve maketler. Bir kısmı da görsel zenginliği artırmak için yapılan dolgular." dedi.

Müzenin üniversite hayvan hastanesine getirilen hayvanların değerlendirilmesiyle yapıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Müzede sergilediğimiz yapılar kemik arşivimizden faydalanılarak ortaya çıkarılıyor. Burada normal organların suları alınarak bir tür plastik haline getirilerek dayanıklı materyaller haline getiriliyor. Öğrencilerimize kemik bilimi dersinde ciddi katkıları oluyor."

Yılmaz, müzenin ziyarete açık olduğunu, dileyen herkesin ücretsiz ziyaret edebileceğini de sözlerine ekledi.

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi

Fırat Üniversitesi Hayvan Anatomi Müzesi yeni materyallerle zenginleştirildi
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