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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

23.09.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, Samsun'da sürüyor.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte 56 ülkeden gelen sporcular geçiş töreni yaptı.

Daha sonra Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay yaptığı konuşmada, Samsun'un bir olimpiyat şehri olduğunu belirterek, "Samsun bizi bağrına bastı. Bu organizasyonun üstesinden geleceğimizden asla şüphemiz yok. Bunun gibi nice organizasyonlar başardık daha nicelerini başarırız." dedi.

Prof. Dr. Günay, sporculara seslenerek, "Bu organizasyonu sizin ayağınıza Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bizler getirdik. Şimdi sıra sizde. Mindere çıktığınızda, tatamiye çıktığınızda, ringe çıktığınızda bir şey hatırlayın. Her müsabakaya çıktığınızda milletimizin şeref ve haysiyeti olduğunu asla unutmayın. Biz sizin için buradayız. Devlet olarak tüm imkanlarınızla yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise Samsun'da uluslararası organizasyonların başarıyla yapıldığını belirterek, "Savaştan, küresel barışa ve dayanışmaya sevk edebilecek en güçlü argüman olan sportif bir etkinliğin Samsun'da yapılmasından son derece mutluyuz. Bu organizasyon Samsun'un öz güvenine güven katmış, geleceğe yönelik ufkunu da güçlendirmiştir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Samsun'un Karadeniz bölgesinin merkezi olduğuna işaret ederek, "Samsun, dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST'i gerçekleştirdi. Hemen arkasından da yine böyle bir turnuvayı yapıyor. Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Bu bizim organizasyon kabiliyetimize çok ciddi tecrübe ve deneyim. Buna benzer organizasyonları gerçekleştirmemize güç katacaktır." şeklinde konuştu.

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Uluslararası Denetim, Kontrol ve Tahkim Kurulu Başkanı Gabriel Kotchofa da Samsun'da çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Alagöz Kültür ve Sanat ekibi, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini gösteren "Kardeşlik Destanı" adlı halk oyunu gösterisini sundu.

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları açılış seremonisi Samsun'da yapıldı

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