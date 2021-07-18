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  4. Formula 1’de korkutan kaza! Max Verstappen’in sağlık durumu nasıl?

Formula 1’de korkutan kaza! Max Verstappen’in sağlık durumu nasıl?

18.07.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Birleşik Krallık Grand Prix’sinin ilk turunda Mac Verstappen ve Lewis Hamilton arasında korkunç bir kaza yaşandı. Hamilton ve Verstappen, yarış sırasında birbiri ile çarpıştı ve Verstappen, bariyerlere savrulmasının ardından yarış dışı kaldı. Kaza sonrasında yarışa ara verilirken, Verstappen’in baş dönmesi yaşadığı ve kontrol için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Kaza sonrasında iki pilot da kaza yüzünden birbirini suçladı.

Formula 1’de sezonun onuncu yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix izleyicileri korku dolu bir kazaya tanık oldu. Formula 1’in iki başarılı pilotu olan Mac Verstappen ve Lewis Hamilton, yarışın ilk turunda birbirleriyle çarpıştı. Verstappen’in virajda bariyerlere savrulması sonucu kırmızı bayrak sallandı ve Verstappen yarış dışı kaldı. Kaza sonrasında ise birçok kişi Verstappen’in sağlık durumunu merak etti.

Formula 1’de korkutan kaza!

Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Mercedes-AMG'den Lewis Hamilton ve RedBull'dan Max Verstappen çarpıştı. Kaza sonucunda yarışa ara verildi.
Verstappen'in virajda bariyerlere savrularak yarış dışı kaldığı anın sonrasında kırmızı bayrak sallandı. Hurdaya dönen aracından sağlıklı şekilde çıkan ve seyircilere el sallayan Verstappen'in durumunun iyi olduğu görüldü.
Verstappen, bu sezon ikinci kez yarış dışı kalmış oldu. Son üç yarışını kazanan ve pilot sıralamasının zirvesinde bulunan Hollandalı pilot, ilk olarak Azerbaycan'da yarışı tamamlayamamıştı.
Hamilton, kaza sonrasında "Ben düz gidiyordum, kendi yolumdaydım. Benim yolumdu." ifadelerini kullandı.
RedBull Takım Patronu Christian Horner ise "Suçlunun kim olduğu çok açık. Viraj tamamen Max'a aitti. Bu dev kazanın sorumlusu %100 Hamilton..." ifadeleriyle Hamilton'a tepki gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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