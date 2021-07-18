Formula 1’de korkutan kaza! Max Verstappen’in sağlık durumu nasıl?

Formula 1’de sezonun onuncu yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix izleyicileri korku dolu bir kazaya tanık oldu. Formula 1’in iki başarılı pilotu olan Mac Verstappen ve Lewis Hamilton, yarışın ilk turunda birbirleriyle çarpıştı. Verstappen’in virajda bariyerlere savrulması sonucu kırmızı bayrak sallandı ve Verstappen yarış dışı kaldı. Kaza sonrasında ise birçok kişi Verstappen’in sağlık durumunu merak etti.

Formula 1’de korkutan kaza!

Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Mercedes-AMG'den Lewis Hamilton ve RedBull'dan Max Verstappen çarpıştı. Kaza sonucunda yarışa ara verildi.

Verstappen'in virajda bariyerlere savrularak yarış dışı kaldığı anın sonrasında kırmızı bayrak sallandı. Hurdaya dönen aracından sağlıklı şekilde çıkan ve seyircilere el sallayan Verstappen'in durumunun iyi olduğu görüldü.

Verstappen, bu sezon ikinci kez yarış dışı kalmış oldu. Son üç yarışını kazanan ve pilot sıralamasının zirvesinde bulunan Hollandalı pilot, ilk olarak Azerbaycan'da yarışı tamamlayamamıştı.

Hamilton, kaza sonrasında "Ben düz gidiyordum, kendi yolumdaydım. Benim yolumdu." ifadelerini kullandı.