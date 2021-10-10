Formula 1 ne zaman ve saat kaçta? Formula 1 hangi kanaldan yayınlanacak?

İstanbul Formula 1'e ev sahipliği yapıyor. Büyük Britanyalı Hamilton geçtiğimiz sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde etmişti. İstanbul'da gerçekleştirilecek yarış için nefesler tutuldu. Yarışın hangi kanaldan yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağına ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

FORMULA 1 (F1) İSTANBUL YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarış 15.00'te başlayacak.

Yarış S Sport ve S Sport + ekranlarından takip edilecek.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'i ilk antrenman seansıyla başladı. Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turları sonucunda en iyi dereceler, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Büyük Britanyalı Hamilton geçtiğimiz sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde etmişti. Hamilton bu sene pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor ve ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu.