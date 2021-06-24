Formula 1 Türkiye GP ne zaman? F1 Grand Prix yeniden İstanbul'da!

Son olarak 2011'de Formula 1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park pisti, koronavirüs salgını nedeniyle Haziran ayından gerçekleşmesi beklenen yarış iptal edilmişti. Yaşanan yeni bir gelişme ile Türkiye yeniden Formula takvimine dahil edilerek, 9 yıl sonra yeniden yarışlara ev sahipliği yapacak. Peki Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman? İşte ayrıntılar...