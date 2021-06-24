Formula 1 Türkiye GP ne zaman? F1 Grand Prix yeniden İstanbul'da!

Son olarak 2011'de Formula 1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park pisti, koronavirüs salgını nedeniyle Haziran ayından gerçekleşmesi beklenen yarış iptal edilmişti. Yaşanan yeni bir gelişme ile Türkiye yeniden Formula takvimine dahil edilerek, 9 yıl sonra yeniden yarışlara ev sahipliği yapacak. Peki Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman? İşte ayrıntılar...
F1 Grand Prix yeniden İstanbul'da!
Formula 1 cephesinden Türkiye'ye müjdeli haber geldi Geçtiğimiz aylarda ülkemizin eklendiği takvimden artan koronavirüs salgını nedeniyle çıkarıldığı açıklanmıştı.
TÜRKİYE YENİDEN TAKVİMDE
En son 2011 yılında İstanbul pistinde Formula 1 yarışının düzenlenmişti. Geçen 9 yıllık aranın ardından listenin revize deilmesi ile Türkiye'nin yeniden listeye alındığı duyuruldu.
FORMULA 1 GP TÜRKİYE NE ZAMAN?
Yarışın takvimi de belli olurken, Formula 1'in Ekim ayında İstanbul'da düzenleneceği konuşulmaya başlandı.
AÇIKLAMA GELDİ
Yarış organizasyonun resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 13-15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenleneceği ifade edildi.
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