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Formula 1 Türkiye GP ne zaman? F1 Grand Prix yeniden İstanbul'da!

24.06.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de düzenlenmesi beklenen Formula 1 Grand Prix'sinin iptal edildiği duyurulmuştu. Formula cephesinde yaşanan yeni bir gelişme ile ülkemizin yeniden takvime alındığı açıklandı. Bu kapsamda 2011'den bu yana yarış düzenlenmeyen İstanbul, 9 yıl aradan sonra yeniden takvimde yer aldı. Peki Formula 1 Türkiye GP ne zaman? Detaylar haberimizde...

Son olarak 2011'de Formula 1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park pisti, koronavirüs salgını nedeniyle Haziran ayından gerçekleşmesi beklenen yarış iptal edilmişti. Yaşanan yeni bir gelişme ile Türkiye yeniden Formula takvimine dahil edilerek, 9 yıl sonra yeniden yarışlara ev sahipliği yapacak. Peki Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman? İşte ayrıntılar...

F1 Grand Prix yeniden İstanbul'da!

Formula 1 cephesinden Türkiye'ye müjdeli haber geldi Geçtiğimiz aylarda ülkemizin eklendiği takvimden artan koronavirüs salgını nedeniyle çıkarıldığı açıklanmıştı.

TÜRKİYE YENİDEN TAKVİMDE

TÜRKİYE YENİDEN TAKVİMDE
En son 2011 yılında İstanbul pistinde Formula 1 yarışının düzenlenmişti. Geçen 9 yıllık aranın ardından listenin revize deilmesi ile Türkiye'nin yeniden listeye alındığı duyuruldu.

FORMULA 1 GP TÜRKİYE NE ZAMAN?

FORMULA 1 GP TÜRKİYE NE ZAMAN?
Yarışın takvimi de belli olurken, Formula 1'in Ekim ayında İstanbul'da düzenleneceği konuşulmaya başlandı.

AÇIKLAMA GELDİ

AÇIKLAMA GELDİ
Yarış organizasyonun resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 13-15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenleneceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Formula 1
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