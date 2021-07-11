Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix bilet fiyatları ne kadar? Biletler nereden alınır?

Formula 1 yarışı severler tarafından ilgiyle takip edilen Formula 1 Grand Prix için geri sayım başladı. Seyircili şekilde düzenlenecek yarışı yerinde izlemek isteyen vatandaşlar "Formula 1 biletleri ne kadar?" sorusunu ve yarışın tarihini araştırmaya koyuldu. Peki Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman, biletler nereden alınacak?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 severler tarafından ilgiyle takip edilen F1 Grand Prix için geri sayım başladı. Formula 1 takipçiler şimdiden "Formula 1 bileti nasıl alınır, Formula 1 ne zaman?" sorularını araştırmaya koyuldu.

F1 ne zaman gerçekleşecek? 2021 Türkiye Grand Prix için heyecan doruktayken yarışların yapılacağı tarih de belli oldu. Formula 1, 1 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Ancak yarışın tarihi kadar organizasyonun biletleri de merak konusu oldu. Yarış severler organizasyonu yerinde izlemek için biletleri araştırmaya başladı.

Biletler nereden ve nasıl alınacak? Organizasyon ile ilgili yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde, geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulmuş olacak. 14 farklı kategoride satışa sunulacak olan Formula 1 biletleri; antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine şeklinde alınabilecek. 3 günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL arasında, sonrasında ise 120 TL ile 2 bin 750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuş olacak.