ELAZIĞ (AA) - Elazığ'a tatil için gelen Fransız vatandaşı 85 yaşındaki Emile Zehnder, arkadaşlarından etkilenerek Müslüman oldu ve ismini "Emin" olarak değiştirdi.

Fransalı 85 yaşındaki Emile Zehnder tatil için geldiği Elazığ'da Müslüman oldu

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