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Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

19.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Fransız tur acentesi yetkililerine yönelik kanyonlara gezi düzenlendi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ve Samistal Travel aracılığı ile ilçeye 12 Fransız tur acentesinin yetkilisinin geldiğini söyledi.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, doğal bir akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ile dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçelerini gezen Fransız turizmcilerin manzaralar karşısında hayranlıklarını gizleyemediğini ifade eden Yaşar, başarılı bir tanıtım olduğunu belirtti.

Bu sezon Pınarbaşı'nın, Safranbolu'ya gelen turistlerin de rotasında yer alacağını aktaran Yaşar, "Pınarbaşı, Kastamonu'nun turizm anlamında lokomotifi oldu." dedi.

İlçe açısından turizmin çok önemli olduğunu dile getiren Yaşar, "'Türkiye'nin dünyaya armağanı Pınarbaşı' sloganımızın gereklerini yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin geleceğinin turizmde olduğunu düşünüyor, yeni oluşturulmaya başlanan bu turizm rotasını da bu ölçüde değerlendiriyor ve çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

Fransız turizmciler kanyonları ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezdi

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Kastamonu Pınarbaşı Turizm kanyon fransız

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