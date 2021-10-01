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Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

01.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: - "Galibiyeti hak ettik" - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: - "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama kaybettik"

Süper Lig'in 8. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, galibiyeti hak eden bir performans sergilediklerini kaydetti.

Montella, Antalya Stadı'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok çalıştıklarını ve 4 haftadır yenilmediklerini ifade eden Montella, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Rakibimizden çok daha fazla pozisyon bulduk. Galibiyeti hak ettik." dedi.

Montella, kendilerine sundukları imkanlardan dolayı kulüplerine ve kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür etti.

- Yanal: "Kazanabileceğimiz bir maçtı"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son haftalarda yükselen bir grafikleri olduğunu ancak Adana Demirspor karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Bütün kozlarını kullanarak karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Yanal, "Ancak sürpriz, tartışılacak ve anlam veremediğimiz bir gol sonrası oyun disiplininden uzaklaştık." ifadelerini kullandı.

Oyuna yeniden dönmek için mücadele verdiklerini dile getiren Yanal, "İkinci yarı toparladık, iyi oynamaya başladık. Gol kaçırdık, rakibe üstünlük kurduk. Bu üstünlükte oyunun bir anında iki oyuncunun kavgası çıktı. Kazandığımız oyun disiplinini o an geri iade ettiğimizi düşünüyorum. Kazanabileceğimiz bir maçtı ama kaybettik. Onun için de çok üzüldük." değerlendirmesinde bulundu.

Yanal, futbolun pozitif yönünü tartışmanın mümkün olmadığını, bazı hadiselerin oyunun önüne geçebildiğini sözlerine ekledi.

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: - "Galibiyeti hak ettik" - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: - "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama kaybettik"

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor

Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor
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Anahtar Kelimeler:
antalya Ersun Yanal Süper Lig Adana Demirspor

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