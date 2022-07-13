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Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

13.07.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni patlayan yolcu midibüsünün, hafif ticari araca ve kum yığınına çaptığı kazada 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Volkan A'nın kullandığı 34 HD 0116 plakalı yolcu midibüsünün, Danışmentli köyü girişinde freni patladı.

Yolcu midibüsü, önünde seyir halindeki 67 TA 614 plakalı hafif ticari araca, ardından yol kenarında bulunan kum yığınına çarptı.

Kazada midibüsteki 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı

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trafik kazası Zonguldak yaralı

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