Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni patlayan yolcu midibüsünün, hafif ticari araca ve kum yığınına çaptığı kazada 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.
Volkan A'nın kullandığı 34 HD 0116 plakalı yolcu midibüsünün, Danışmentli köyü girişinde freni patladı.
Yolcu midibüsü, önünde seyir halindeki 67 TA 614 plakalı hafif ticari araca, ardından yol kenarında bulunan kum yığınına çarptı.
Kazada midibüsteki 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Freni patlayan midibüsün neden olduğu kazada 12 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz