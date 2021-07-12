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Fulya ile Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk nereli, kaç yaşında?

12.07.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında 12 Temmuz Pazartesi günü yayın hayatına başlayan “Fulya ile Umudun Olsun” programı ilk bölümü ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan programın sunucusu merak konusu oldu. Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Yapımını Karga Film, yapımcılığını Erhan Öz’ün üstlendiği Fox TV'nin yeni programı “Fulya ile Umudun Olsun” programının sunucusu Fulya Öztürk, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Fulya ile Umudun Olsun sunucusu Fulya Öztürk kimdir? Fulya Öztürk nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

Fulya Öztürk kimdir?

Fox'un yepyeni gündüz kuşağı programının sunuculuğunu üstlenen Fulya Öztürk'ün hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
Gazeteci ve muhabir olan Fulya Öztürk, Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini doğduğu şehir Adana'da okuyan Öztürk, üniversite öğrenimini ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü tamamladı.
Üniversiteyi kazandığı ilk yıl televizyonculuk kariyerine de başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.
Profesyonel iş hayatına ise 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda adım attı.
2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde görev almaya başlayan Öztürk, 3 sene Kurgu Editörlüğü yaparak birçok belgesel ve program kurgusuna adını yazdırdı.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Fulya Öztürk
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