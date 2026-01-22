Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Gupse Özay hastalığını ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Gupse Özay son dönemde, verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. İmajında büyük bir değişikliğe giden oyuncunun, uyguladığı diyet programı sayesinde zayıfladığı konuşuluyordu. Ancak gerçek çok başka çıktı.

Uzun yıllardır hem beyazperdede hem de televizyonda kariyerini aktif bir şekilde sürdüren Gupse Özay, son olarak O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde görülmüştü.

Gel Konuşalım programında konuşan komedyen; zayıflamasına neden olan hastalığını, ilk kez açıkladı.

Özay, "Bağırsağımda rahatsızlığım var. Doğum sonrası çıkmıştı. Ülseratif kolit hastalığı... O biraz kilo verdiriyor bana. Maalesef en iyi tarafı bu oldu ama kötü tarafı da; biraz rahatsız edici bir hastalık" ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay, zayıfladıktan sonra hareketlerinin de hızlandığını söyledi.