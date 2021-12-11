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  4. Funda Arar’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Aras, neredeyse annesinin boyuna geldi

Funda Arar’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Aras, neredeyse annesinin boyuna geldi

11.12.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Funda Arar, prodüktör Febyo Taşel ile evli. Funda Arar ile Febyo Taşel çiftinin Aras adından bir oğulları var. Zaman zaman sosyal medya hesabından oğlu ile fotoğraflar paylaşan Arar, son halini paylaşmaktansa "TBT" yapmayı tercih ediyor.

Başarılı şarkıcı Funda Arar, Febyo Taşel ile mutlu bir evliliği var. 2004 yılında evlenen çiftin Aras adında oğulları var. Başarılı şarkıcılar arasında gösterilen Funda Arar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Aile hayatı ile dikkatleri üzerine çeken Arar, sadece kariyeri ile magazin basınında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanmayı seven oyuncu, zaman zaman ailesi ve oğluyla beraber kareler paylaşıyor.

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Funda Arar'ın oğlunu gören sosyal medya takipçileri, fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.

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Oğlunun son halini paylaşmaktan kaçınan Arar, genellikle "TBT yapmayı tercih ediyor ve küçüklük fotoğraflarını yayınlıyor.

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FUNDA ARAR VE OĞLU ARAS

Funda Arar ve Febyo Taşel'in oğulları Aras, geçtiğimiz Temmuz ayında 8. yaşını kutladı.

Küçüklük hali ile annesine benzeyen ve oldukça tatlı olan Aras, zaman geçtikçe babasına benzemeye başladı.

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Funda Arar gözlerden uzakta büyüttüğü oğlunun karelerini çok fazla yayınlamayı sevmezken, paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerinden tam not aldı.

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Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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Anahtar Kelimeler:
Funda Arar
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