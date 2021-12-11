Funda Arar’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Aras, neredeyse annesinin boyuna geldi

Başarılı şarkıcı Funda Arar, Febyo Taşel ile mutlu bir evliliği var. 2004 yılında evlenen çiftin Aras adında oğulları var. Başarılı şarkıcılar arasında gösterilen Funda Arar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Aile hayatı ile dikkatleri üzerine çeken Arar, sadece kariyeri ile magazin basınında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanmayı seven oyuncu, zaman zaman ailesi ve oğluyla beraber kareler paylaşıyor.

Funda Arar'ın oğlunu gören sosyal medya takipçileri, fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.

Oğlunun son halini paylaşmaktan kaçınan Arar, genellikle "TBT yapmayı tercih ediyor ve küçüklük fotoğraflarını yayınlıyor.

FUNDA ARAR VE OĞLU ARAS

Funda Arar ve Febyo Taşel'in oğulları Aras, geçtiğimiz Temmuz ayında 8. yaşını kutladı.

Küçüklük hali ile annesine benzeyen ve oldukça tatlı olan Aras, zaman geçtikçe babasına benzemeye başladı.

Funda Arar gözlerden uzakta büyüttüğü oğlunun karelerini çok fazla yayınlamayı sevmezken, paylaştığı fotoğraflar ise takipçilerinden tam not aldı.