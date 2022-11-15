Futbol dünyası şokta! Cristiano Ronaldo: 'Onlar' benim arkadaşım değil

"ROONEY VE GARY NEVILLE ARKADAŞIM DEĞİL"

"Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz. Dikkat çekmek için adımı kullanıyorlar. Aptal değiller, dünyanın en çok takip edilen kişisiyim, bu tesadüf değil"