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Futbol dünyası şokta! Cristiano Ronaldo: 'Onlar' benim arkadaşım değil

15.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun futbol dünyasını sarsan röportajının ikinci bölümü yayımlandı. Röportajın ikinci bölümü de en az ilki kadar ses getirecek cinsten. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
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Cristiano Ronaldo'nun futbol camiasını tarafından dikkatle takip edilen açıklamalarının yeni bölümü yayınlandı.

Piers Morgan'ın Uncencored (Sansürsüz) programına katılan Cristiano Ronaldo röportajının ikinci bölümü yayınlandı. Yeni açıklamalarında Portekizli süperstar bu kez kulübün sahipleri Glazerlar, eski takım arkadaşları Gary Neville ile Wayne Rooney'in yanı sıra kulüp yönetimini de hedef aldı.

İŞTE RONALDO'NUN AÇIKLAMALARI:

"KIZIMIN HASTALIĞINA İNANMADILAR"

"KIZIMIN HASTALIĞINA İNANMADILAR"

 "Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

﻿"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

﻿"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"ROONEY VE GARY NEVILLE ARKADAŞIM DEĞİL"

"ROONEY VE GARY NEVILLE ARKADAŞIM DEĞİL"

"Rooney ve Gary Neville benim arkadaşım değil, meslektaşım. Birlikte oynadık ama asla bir akşam yemeği yemeyeceğiz. Dikkat çekmek için adımı kullanıyorlar. Aptal değiller, dünyanın en çok takip edilen kişisiyim, bu tesadüf değil"

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