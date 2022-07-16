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Futbol: Hazırlık maçı

16.07.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Gaziantep FK ile Ankara Keçiörengücü, tesisin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 37. dakikada Erkam Reşmen'in attığı golle 1-0 öne geçen Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda daha atak oynayan Gaziantep FK, 71. dakikada Valmir Veliu'yunun golüyle skoru eşitledi. Kırmızı-siyahlı ekip 85. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle maçı 2-1 kazandı.

Tesiste bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ile teknik heyetleri de karşılaşmayı izledi.

Futbol: Hazırlık maçı

- Gaziantep FK: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

Gaziantep FK - Ankara Keçiörengücü

Gaziantep FK - Ankara Keçiörengücü

Gaziantep FK - Ankara Keçiörengücü

Gaziantep FK - Ankara Keçiörengücü

Gaziantep FK - Ankara Keçiörengücü

Gaziantep FK - Ankara Keçiörengücü

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