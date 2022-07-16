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Futbol: Hazırlık maçı

16.07.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 2 - MKE Ankaragücü: 2

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan hazırlık maçı 2-2 sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Kayserispor müsabakaya, Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Nurettin Korkmaz, Ali Karimi, Bertolacci, Thiam, Kemen, Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı.

Ankaragücü'nün 11'inde ise Bahadır Han Güngördü, Fırat Can Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Atakan Çankaya, Yasin Güreler, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Pedro Filipe, Chatzigiavanis, Bedze ve Eren Derdiyok yer aldı.

Kayserispor'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Thiam, 76. dakikada Cardoso atarken, Ankaragücü'nün gollerini ise 29. dakikada Atakan Çankaya ve 78. dakikada Federico kaydetti.

Mücadele, 2-2 sona erdi.

Futbol: Hazırlık maçı

- Yukatel Kayserispor: 2 - MKE Ankaragücü: 2

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - MKE Ankaragücü

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Spor Toto Süper Lig MKE Ankaragücü futbol hazırlık maçı

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