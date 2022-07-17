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Futbol: Hazırlık maçı

17.07.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 1 - Samsunspor: 0

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u 1-0 yendi.

Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Gaziantep FK ile Samsunspor, tesisin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve maç Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Tesiste bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ile teknik heyetleri de karşılaşmayı izledi.

Futbol: Hazırlık maçı

- Gaziantep FK: 1 - Samsunspor: 0

Gaziantep FK - Samsunspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Gaziantep FK - Samsunspor

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Düzce gaziantep futbol kulübü hazırlık maçı

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