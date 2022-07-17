Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u 1-0 yendi.
Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Gaziantep FK ile Samsunspor, tesisin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Maçın ikinci yarısında her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve maç Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Tesiste bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ile teknik heyetleri de karşılaşmayı izledi.
- Gaziantep FK: 1 - Samsunspor: 0
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz