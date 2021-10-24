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Futbol: Spor Toto 1. Lig

24.10.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Stat: Kocaeli

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 77 İlyas Kubilay Yavuz), Ndlovu (Dk. 60 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Cisse, Mandjeck (Dk. 90+1 Omolo), Pereira (Dk. 60 Semih Karadeniz), Benhur Keser

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula (Dk. 61 Gökhan Gül), Eleke (Dk. 90+3 İlker Karakaş), Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Grechyshkin, Bieliaiev (Dk. 81 Sallalich), Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Tshibola

Goller: Dk. 10 Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 71 Gökhan Gül, Dk. 90+1 Grechyshkin (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Dk. 90+6 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Atila Turan, Dk. 90+7 Cisse (Kocaelispor), Dk. 45+4 Barış Alıcı, Dk. 67 Aksel Aktaş, Dk. 69 Ramazan Köse (Yedek kulübesinde), Dk. 90+7 Sallalich​​​​​​​ (Gençlerbirliği)

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Kocaelispor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı
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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Kocaelispor

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Ekim Pazar

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Izmit
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