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Futbol: Spor Toto 1. Lig

13.08.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK: 0 - Boluspor: 1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 75 Hakan Barış), Burak Altıparmak (Dk. 71 Prib), Gakpa (Dk. 75 Adem Büyük), Erhan Çelenk (Dk. 62 Batuhan Kör), Grezda (Dk. 46 Selim Ilgaz), Diallo

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir (Dk. 90+3 Batuhan İşçiler), Burak Asan, Landel, Bregu (Dk. 62 Ercan Yazıcı), Gökhan Alsan (Dk. 46 Kayamba), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Tugay Kacar), Furkan Demir (Dk. 46 Balde)

Gol: Dk. 90+1 Balde (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ayberk Karapo, Dk. 82 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 45+2 Gökhan Alsan, Dk. 66 Balde (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Oulare (Boluspor)

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Manisa FK: 0 - Boluspor: 1

Manisa FK - Boluspor

Manisa FK - Boluspor

Manisa FK - Boluspor

Manisa FK - Boluspor

Manisa FK - Boluspor

Manisa FK - Boluspor

Manisa FK - Boluspor

Manisa FK - Boluspor

Manisa FK - Boluspor

Manisa FK - Boluspor

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Anahtar Kelimeler:
Boluspor Manisa FK futbol spor toto 1.lig

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