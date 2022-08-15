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Futbol: Spor Toto 1. Lig

15.08.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor: 1 - Tuzlaspor: 1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Ali Can Alp

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu, Yiğithan Güveli, (Dk. 87 Evren Korkmaz) Roche, Emre Kaplan, Hakkı Türker, Benasser, Burak Çoban, Sacko, Ahmethan Köse (Dk. 61 Jallow), Tetteh (Dk. 79 Özcan Aydın)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Osman Tarık Çamdal, Süleyman Luş (Dk. 65 Mustafa Emre Can), Bünyamin Yürür, Abdoulaye Cisse (Dk. 84 Muhammed Demirci), Mata (Dk. 86 Hüseyin Atakan Üner), Adeniyi, Savic (Dk. 46 Olatunbosun), Kone (Dk. 65 Rotman)

Goller: Dk. 30 Tetteh (Adanaspor), Dk. 45+1 Mata (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Akkan (Tuzlaspor), Dk. 71 Yiğithan Güveli, Dk. 90 Sacko (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Adanaspor: 1 - Tuzlaspor: 1

Adanaspor - Tuzlaspor

Adanaspor - Tuzlaspor

Adanaspor - Tuzlaspor

Adanaspor - Tuzlaspor

Adanaspor - Tuzlaspor

Adanaspor - Tuzlaspor

Adanaspor - Tuzlaspor

Adanaspor - Tuzlaspor

Adanaspor - Tuzlaspor

Adanaspor - Tuzlaspor

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Adanaspor Tuzlaspor futbol spor toto 1.lig

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