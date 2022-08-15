Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Emre Kargın, Gökmen Baltacı, Ali Can Alp
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu, Yiğithan Güveli, (Dk. 87 Evren Korkmaz) Roche, Emre Kaplan, Hakkı Türker, Benasser, Burak Çoban, Sacko, Ahmethan Köse (Dk. 61 Jallow), Tetteh (Dk. 79 Özcan Aydın)
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Osman Tarık Çamdal, Süleyman Luş (Dk. 65 Mustafa Emre Can), Bünyamin Yürür, Abdoulaye Cisse (Dk. 84 Muhammed Demirci), Mata (Dk. 86 Hüseyin Atakan Üner), Adeniyi, Savic (Dk. 46 Olatunbosun), Kone (Dk. 65 Rotman)
Goller: Dk. 30 Tetteh (Adanaspor), Dk. 45+1 Mata (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Akkan (Tuzlaspor), Dk. 71 Yiğithan Güveli, Dk. 90 Sacko (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.
- Adanaspor: 1 - Tuzlaspor: 1
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