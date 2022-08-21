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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.08.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendikspor: 1 - Altay: 0

Stat: Pendik

Hakemler: Tarık Güldal, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu (Dk. 59 Muhammed Akarslan), Ferhat Öztorun (Dk. 59 Erhan Kara), Mesut Özdemir, Thiam, Kappel (Dk. 46 Gökcan Kaya), Regattin, Ali Han Tunçer (Dk. 59 Ugrai), Nikolics (Dk. 73 Görkem Bitin)

Altay: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Dk. 90+3 Naderi), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Dk. 67 Paixao), Eren Erdoğan (Dk. 83 Yusuf Tekin)

Gol: Dk. 90+8 Görkem Bitin (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Hasan Hatipoğlu, Dk. 85 Osman Özköylü (Teknik direktör) (Pendikspor), Dk. 53 Eren Erdoğan, Dk. 53 Ceyhun Gülselam, Dk. 54 Efe Sarıkaya (Altay)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, sahasında Altay'ı 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Pendikspor: 1 - Altay: 0

Pendikspor - Altay

Pendikspor - Altay

Pendikspor - Altay

Pendikspor - Altay

Pendikspor - Altay

Pendikspor - Altay

Pendikspor - Altay

Pendikspor - Altay

Pendikspor - Altay

Pendikspor - Altay

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Altay Pendikspor futbol spor toto 1.lig

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