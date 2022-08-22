Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal Elmas
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Mayi, Okan Derici (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Oğuzhan Sarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 88 Muhammet Özkal), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Berkant Gündem)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk. 82 Kerem Kalafat), Grahovac (Dk. 82 Koray Altınay), Den Hurk, Sefa Yılmaz (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Bahadır Öztürk, Miya (Dk. 58 Alper Potuk), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Papa (Dk. 82 Mithat Pala)
Sarı kartlar: Dk. 34 Sefa Yılmaz, Dk. Miya 54, Dk. 77 Alper Potuk, Dk. 88 Kerem Kalafat, Dk. 90+2 Emirhan Topçu, Dk. 90+9 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor), Dk. 71 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)
DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.
- Altaş Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0
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