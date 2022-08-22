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Futbol: Spor Toto 1. Lig

22.08.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal Elmas

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Mayi, Okan Derici (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Oğuzhan Sarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 88 Muhammet Özkal), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Berkant Gündem)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk. 82 Kerem Kalafat), Grahovac (Dk. 82 Koray Altınay), Den Hurk, Sefa Yılmaz (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Bahadır Öztürk, Miya (Dk. 58 Alper Potuk), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Papa (Dk. 82 Mithat Pala)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sefa Yılmaz, Dk. Miya 54, Dk. 77 Alper Potuk, Dk. 88 Kerem Kalafat, Dk. 90+2 Emirhan Topçu, Dk. 90+9 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor), Dk. 71 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Altaş Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor

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