CANLI | Kanada - Katar maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Haziran 2026

Maç Önü

KANADA-KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası B grubunda Kanada ile Katar ikinci hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. 19 Haziran Cuma günü oynanacak olan karşılaşma saat 01.00'da başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından ve Tabii platformundan takip edebilecek.