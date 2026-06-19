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CANLI | Kanada - Katar maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Haziran 2026
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CANLI | Kanada - Katar maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Haziran 2026

2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Kanada ile Katar karşı karşıya geliyor. İlk maçlarından beraberlikle ayrılan iki ekipte de parola galibiyet. Özellikle Kanada, kendi seyircisi önünde hata yapmak istemiyor. Peki, Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kanada-Katar maçının canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

Melih Kadir Yılmaz

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşTRT Spor, TRT 1
StadyumBC Place Stadium
HakemCristian Garay
Kanada Kanada
-
-
Katar Katar

Maç önü

KADROLAR AÇIKLANDI !

Kanada - Katar maçının kadroları açıklandı.

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Eustaquio, Kone, Ahmed, David, Larin

Katar: Abunada, Al Ouwi, Miguel, Khoukhi, Ahmed, Laye, Madibo, Gaber, Afif, Junior, Youssef

Maç Önü

KANADA-KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası B grubunda Kanada ile Katar ikinci hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. 19 Haziran Cuma günü oynanacak olan karşılaşma saat 01.00'da başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından ve Tabii platformundan takip edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Katar
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