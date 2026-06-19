CANLI | Kanada - Katar maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 19 Haziran 2026

Maç Skoru
Maç önü
Kanada - Katar maçının kadroları açıklandı.
Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Eustaquio, Kone, Ahmed, David, Larin
Katar: Abunada, Al Ouwi, Miguel, Khoukhi, Ahmed, Laye, Madibo, Gaber, Afif, Junior, Youssef
Maç Önü
2026 Dünya Kupası B grubunda Kanada ile Katar ikinci hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. 19 Haziran Cuma günü oynanacak olan karşılaşma saat 01.00'da başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından ve Tabii platformundan takip edebilecek.
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