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Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Göktürk'teki lüks villasından ayrılan Icardi'nin, geride kalan 4 aylık kira bedeli olan 168 bin doları (yaklaşık 8 milyon lira) ödemeden evi tahliye ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen ev sahibi, ünlü futbolcu hakkında icra takibi başlattı. Icardi'nin takibe itiraz etmesiyle süreç yargıya taşındı ve ev sahibi, itirazın iptali için dava açtı.

Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Icardi ile ev sahibi arasındaki gerilim gün geçtikçe büyüyor. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı.

Evin yıllık kirası 504 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Icardi bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı.

Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı 1

Bunun üzerine ev sahibi, kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini talep etti. Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak itirazın iptali için dava açtı.

Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı 2

MAHKEME DOSYAYI KABUL ETTİ

Futbolcu olumsuz cevap verince ev sahibi icraya başvurdu. Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti.

Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı 3

Şirket, sözleşme gereği kalan 4 aylık kiranın da ödenmesi gerektiğini belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre; mahkeme dosyayı kabul etti, dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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icardi
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