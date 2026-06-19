Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Icardi ile ev sahibi arasındaki gerilim gün geçtikçe büyüyor. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı.

Evin yıllık kirası 504 bin dolar yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Icardi bir yıllık sözleşmenin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı.

Bunun üzerine ev sahibi, kalan dört aylık kira bedeli olan 8 milyon lirayı da ödemesini talep etti. Evi kiraya veren şirket, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak itirazın iptali için dava açtı.

MAHKEME DOSYAYI KABUL ETTİ

Futbolcu olumsuz cevap verince ev sahibi icraya başvurdu. Arjantinli yıldız ise icraya itiraz etti.

Şirket, sözleşme gereği kalan 4 aylık kiranın da ödenmesi gerektiğini belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre; mahkeme dosyayı kabul etti, dava önümüzdeki günlerde görülecek.