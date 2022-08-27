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Futbol: Spor Toto 1. Lig

27.08.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK: 3 - Altaş Denizlispor: 2

﻿Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Caner Ak, Muhammet Yumak, Murat Temel

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 86 Selim Ilgaz), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 70 Hakan Barış), Gakpa (Dk. 86 Stark), Diallo (Dk. 75 Grezda), Batuhan Kör (Dk. 70 Adem Büyük)

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Emre Sağlık, Oğuz Yılmaz, Hakan Çinemre (Dk. 65 Muhammet Özkal), Schwechlen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 65 Özer Özdemir), Mustafa Çeçenoğlu, Okan Derici (Dk. 46 Asım Hamzaçebi), Gökhan Süzen, Mayi (Dk. 90+2 Oğuzhan Sarı), Bekir Turaç Böke (Dk. 70 Berkant Gündem)

Goller: Dk. 19 Gökhan Süzen, Dk. 90+8 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 45+2 ve 46 Batuhan Kör, Dk. 58 Prib (Manisa FK)

Sarı kart: Dk. 76 Emre Sağlık (Altaş Denizlispor)

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, konuğu Altaş Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Manisa FK: 3 - Altaş Denizlispor: 2

Manisa FK - Altaş Denizlispor

Manisa FK - Altaş Denizlispor

Manisa FK - Altaş Denizlispor

Manisa FK - Altaş Denizlispor

Manisa FK - Altaş Denizlispor

Manisa FK - Altaş Denizlispor

Manisa FK - Altaş Denizlispor

Manisa FK - Altaş Denizlispor

Manisa FK - Altaş Denizlispor

Manisa FK - Altaş Denizlispor

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Manisa FK futbol spor toto 1.lig

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