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Futbol: Spor Toto 1. Lig

02.09.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 77 Yunus Emre Gedik), Mesut Emre Kesik (Dk. 90+1 Ege Özkayımoğlu), Yasin Öztekin, Palmer (Dk. 64 Emre Çolak), Atanga (Dk. 46 Hüsamettin Yener)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 90+3 Bieliaiev), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 87 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp (Dk. 84 Ulusoy Mert Kabasakal), İlker Karakaş​​​​​​​

Sarı kartlar: Dk. 36 Emir Ortakaya, Dk. 63 Palmer, Dk. 90+4 Arslanagic (Göztepe), Dk. 49 Metin Diyadin (Teknik direktör), Dk. 89 Bieliaiev (Yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında Göztepe ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 0

Göztepe - Gençlerbirliği

Göztepe - Gençlerbirliği

Göztepe - Gençlerbirliği

Göztepe - Gençlerbirliği

Göztepe - Gençlerbirliği

Göztepe - Gençlerbirliği

Göztepe - Gençlerbirliği

Göztepe - Gençlerbirliği

Göztepe - Gençlerbirliği

Göztepe - Gençlerbirliği

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Göztepe futbol 1.lig

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