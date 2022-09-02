Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 77 Yunus Emre Gedik), Mesut Emre Kesik (Dk. 90+1 Ege Özkayımoğlu), Yasin Öztekin, Palmer (Dk. 64 Emre Çolak), Atanga (Dk. 46 Hüsamettin Yener)
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 90+3 Bieliaiev), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 87 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp (Dk. 84 Ulusoy Mert Kabasakal), İlker Karakaş
Sarı kartlar: Dk. 36 Emir Ortakaya, Dk. 63 Palmer, Dk. 90+4 Arslanagic (Göztepe), Dk. 49 Metin Diyadin (Teknik direktör), Dk. 89 Bieliaiev (Yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Metehan Mert (Gençlerbirliği)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında Göztepe ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.
- Göztepe: 0 - Gençlerbirliği: 0
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