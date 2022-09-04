YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

04.09.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor: 1 - Altay: 1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Can Cengiz, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi Karadoruk

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Metehan Altunbaş), Evren Korkmaz, Roche, Emre Kaplan, Hakan Yeşil (Dk. 62 Özcan Aydın), Benasser (Dk. 82 Pedro), Sacko (Dk. 27 Burak Çoban), Hakkı Türker, Tetteh (Dk. 62 Ahmethan Köse), Jallow

Altay: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü (Dk. 87 Caner Baycan), İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 79 Efe Sarıkaya), Kutay Yokuşlu, Eren Erdoğan (Dk. 90+4 Mehmet Gündüz), Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Yusuf Tekin (Dk. 79 Erdem Özcan), Paixao

Goller: Dk. 14 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 28 Hakkı Türker (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Björkander, Dk. 90+4 Ceyhun Gülselam (Altay), Dk. 88 Evren Korkmaz, Dk. 90+2 Jallow (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile Altay 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Adanaspor: 1 - Altay: 1

Adanaspor - Altay

Adanaspor - Altay

Adanaspor - Altay

Adanaspor - Altay

Adanaspor - Altay

Adanaspor - Altay

Adanaspor - Altay

Adanaspor - Altay

Adanaspor - Altay

Adanaspor - Altay

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Altay Adana

Adana Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:06
Öğle
12:42
İkindi
16:18
Akşam
19:08
Yatsı
20:25

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Salı

Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Birbiri Eczanesi
Seyhan
Akgün Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.