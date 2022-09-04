Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Can Cengiz, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi Karadoruk
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Metehan Altunbaş), Evren Korkmaz, Roche, Emre Kaplan, Hakan Yeşil (Dk. 62 Özcan Aydın), Benasser (Dk. 82 Pedro), Sacko (Dk. 27 Burak Çoban), Hakkı Türker, Tetteh (Dk. 62 Ahmethan Köse), Jallow
Altay: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü (Dk. 87 Caner Baycan), İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 79 Efe Sarıkaya), Kutay Yokuşlu, Eren Erdoğan (Dk. 90+4 Mehmet Gündüz), Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Yusuf Tekin (Dk. 79 Erdem Özcan), Paixao
Goller: Dk. 14 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 28 Hakkı Türker (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Björkander, Dk. 90+4 Ceyhun Gülselam (Altay), Dk. 88 Evren Korkmaz, Dk. 90+2 Jallow (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile Altay 1-1 berabere kaldı.
- Adanaspor: 1 - Altay: 1
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